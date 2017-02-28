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بالفيديو .. ردة فعل عنيفة لشاب يمني عقب خسارة مواطنه عمار العزكي لقب ” آراب آيدول “

‏3 ساعات مضت كوكتيل اضف تعليق

عبّر شاب يمني يدعى “أبو راضي” عن ردة فعله الغاضبة عقب فوز المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب ” Arab Idol ” على قناة MBC، بكسر تلفازه.

وظهر “أبو راضي” في الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل التلفاز من منزله إلى مكب النفايات قبل أن يُحطمه أكثر من مرة ، ويعود ليحمل جهاز الاستقبال ويرميه أيضًا بسبب خسارة مواطنه عمار العزكي .

واعتبر المواطن اليمني “أبو راضي” أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت هي سبب حصول يعقوب شاهين على اللقب. متهمًا إياه بأنه هو الذي أخذ اللقب، قائلًا:” شهران ونحن نصوت من كل دول العالم، ويأتي محمود عباس ويأخذ اللقب”.

وأضاف” 50 عامًا وعباس يفاوض على القدس، ويحصل على لقب أراب أيدول في دقيقتين”.

 

 

 

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