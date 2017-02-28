بدء أكبر محاكمة لـ 330 مشتبها بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا

بدأت في تركيا الثلاثاء أكبر محاكمة للمشتبه بضلوعهم في الانقلاب الفاشل العام الماضي في قاعة محكمة شيدت خصيصا لاستيعاب 1500 شخص.

ويحاكم نحو 330 مشتبه بهم في سينكان على مشارف العاصمة أنقرة، وفي حال ادانتهم فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد بسبب تورطهم بمحاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في تموز/ يوليو الماضي.

ويحتجز أكثر من 240 من الواردة اسماؤهم في لائحة الاتهام، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

ووجهت للمشتبه بهم تهم القتل أو محاولة القتل، والعديد منهم من قيادة مدرسة بولاتيلي للمدفعية والصواريخ في انقرة.

كما وجهت اليهم تهم محاولة الاطاحة بالحكومة والبرلمان التركيين أو محاولة منعهما من القيام بعملهما.

ويتم الاستماع إلى القضية في سجن سينكان الخاضع لاجراءات أمنية مشددة. وتقف سيارة مزودة بخراطيم المياه عند باب السجن كما تحلق طائرة بدون طيار فوق المكان مع وصول عائلات المتهمين الى قاعة المحكمة.

واكتظت قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 1558 شخصا، واحاط عناصر قوات الامن بالمشتبه بهم اثناء ادلائهم بافاداتهم.

– “استخدموا السلاح عند الضرورة”

قال الجندي عبد القادر كهرمان للمحكمة انه في ليلة المحاولة الانقلابية قال قائد المجموعة للجنود ان هجوما ارهابيا وقع، وأمدهم بالذخيرة.

وأدلى مشتبه بهم اخرون بافادات مماثلة ومن بينهم عارف اوزان ديمير ان قائده ابلغ الجنود ان هجوما وقع وأن عليهم “أن يكونوا مستعدين”.

واضاف ان “الكولونيل قال: وقع هجوم في الخارج وعلينا ضمان سلامة الأهالي. لقد تدربنا من اجل هذا اليوم. استخدموا السلاح عند الضرورة”.

وأضاف الجندي ان بعض الناس هاجم الجنود بينما ساعد اخرون في حمايتهم.

وقال أهالي المشتبه بهم لوكالة فرانس برس من امام السجن انهم ينشدون العدالة.

ودعا ساميت اورال الرئيس “إلى النظر إلى حالنا .. نحن لا نريد سوى العدالة”.

وقال سوندوز بايكارا إن عددا من المشتبه بهم أبرياء من التهم الموجهة اليهم، ولكنهم لا زالوا معتقلين.

وأضاف “رغم أن أولادنا لم يطلقوا النار، ورغم أنهم تعرضوا للضرب على يد الأهالي، إلا أنهم مسجونون منذ ثمانية أشهر”.

– أكبر عملية قانونية

القت انقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية الاسلامي فتح الله غولن – الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وعلى حركته.

وتعتبر تركيا هذه الحركة “منظمة ارهابية” كما يتهم المشتبه بهم الذين يحاكمون في سينكان بالانتماء إلى مجموعة ارهابية مسلحة.

ورئيس هيئة الاركان خلوصي اكار هو أحد المشتكين في هذه القضية اضافة إلى قائد قوات الجندرمة الجنرال يشار غولر.

وهذه المحاكمة هي واحدة من العديد التي افتتحت في ارجاء البلاد هذا الشهر حيث يحاكم 47 شخصا في مدينة موغلا الغربية بتهم محاولة اغتيال أردوغان.

وحتى الان جرت اكبر المحاكمات في ازمير على بحر ايجه حيث حوكم 270 شخصا اواخر الشهر الماضي ومن بينهم غولن الذي حوكم غيابيا.

وعقب المحاولة الانقلابية اعلنت انقرة حالة الطوارئ وبدأت حملة قمع واسعة واعتقلت أكثر من 43 ألف شخص بانتظار محاكمتهم.

ولا تزال حالة الطوارئ قائمة مع بدء المحاكمات في اكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.

وصدرت اولى الاحكام بحق كولونيل وميجور الشهر الماضي حيث حكم عليهما بالسجن المؤبد في مدينة ارزوروم الشمالية الشرقية بعد ادانتهم بانتهاك الدستور. (AFP)

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