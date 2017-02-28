بعد احتلال حلب .. الإرهابي أكرم الكعبي قائد حركة ” النجباء ” العراقية يعلن عن استعداده لـ ” تحرير الجولان ” !

قال الإرهابي أكرم الكعبي، أمين عام حركة النجباء العراقية التي تقاتل دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا، إن تنظيم “داعش” ينفذ مخططا صهيونيا بإشراف أمريكي وتنفيذ خليجي تركي، مشددا على ضرورة قطع ما وصفه بـ”رأس الأفعى وهي الكيان الصهيوني”، فيما أعلن استعداد قواته لـ “تحرير الجولان مع الجيش العربي السوري”.

وقال الكعبي بحسب ما نقلت عنه قناة العالم: “بعد التوكل على الله نعلن أمام العالم اليوم أن قتالنا نحن المقاومة الإسلامية في العراق ضد مجاميع داعش التكفيرية إنما هو قتال مقدس، فإرهاب داعش ينفذ اليوم مخططا صهيونيا بإشراف أمريكي وتنفيذ خليجي تركي”.

وأضاف الكعبي: “وجودنا في سوريا جاء للوقوف بوجه هذا المخطط الذي اوجد الإرهاب ليشغل به بلدان المسلمين بحروب داخلية، أما اليوم وبعد ان مكننا الله من أذناب الصهيونية وصنيعتها من المجاميع الإرهابية التكفيرية وظفرنا بهم صار لزاما علينا أن نكمل مشروعنا الجهادي بقطع رأس الأفعى وهو الكيان الصهيوني الغاصب”.

وتابع: “قواتنا في سوريا مستعدة لإتمام مسيرة الجهاد مع الجيش العربي السوري لتحرير الجولان المغتصب بعد وأثناء معركتنا الكبرى مع الإرهاب”.

وكان الكعبي قال في وقت سابق، إن “قواته في تقدم مستمر ولن تتوقف عن مسيرها الجهادي لحين لتحرير جميع أراضي سوريا من سيطرة الجماعات الإرهابية”.

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