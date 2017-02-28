بعد 3 سنوات في معتقلات بشار الأسد .. الفنانة سمر كوكش ” حرة “

نالت الممثلة السورية “سمر كوكش” حريتها، بعد سنوات من الاعتقال في سجون بشار الأسد بتهمة “دعم الإرهاب” التي يلصقها النظام الإجرامي بكل من يعارضه.
وأكد ناشطون معارضون، إلى جانب الفنانة يارا صبري التي دائماً ما تنشر أخبار المعتقلين والمفرج عنهم عبر صفحتها في فيسبوك.
وكانت مخابرات بشار الأسد اعتقلت كوكش أواخر العام 2013، ومن ثم أعلن النظام في كانون الأول من عام 2014 الحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة دعم الإرهاب.
وسمر (44 عاماً)، هي ابنة المخرج السوري علاء الدين كوكش والممثلة ملك سكر، متزوجة ولها ابنتان.
عكس السير
قيم الخبر
يلعن روحك ياحافظ
الحمد لله عالسلامة
الحمدالله على سلامتك يا حرة سحر كوكش
عقبال
مليون سوري معتقل في سجون السفّاح الداعشي بشار
مبروك الحرية يا بطلة و عقبال كل المعتقلين