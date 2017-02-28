بوتين يقول إنه من غير الملائم معاقبة نظام بشار الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي طرحته قوى غربية لفرض عقوبات نظام بشار الأسد بسبب استخدامه للأسلحة الكيماوية “غير ملائم”.

وسيصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحظر إمداد نظام بشار الأسد بالطائرات الهليكوبتر ووضع قادة عسكريين على القائمة السوداء.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في بشكك عاصمة قرغيزستان بعد لقاء بنظيره القرغيزي ألمظ بك أتامباييف “أعتقد أنه غير ملائم على الإطلاق.”

وأضاف أن مشروع القرار “سيقوض الثقة في عملية التفاوض. روسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على القيادة السورية”.

وأبلغ فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة الصحفيين يوم الجمعة أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.

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