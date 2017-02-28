بيكيه يتهم التحكيم بمحاباة ريال مدريد .. وراموس يرد : عليه التركيز بفريقه

يبدو أنّ مدافع نادي #برشلونة، #جيرارد_بيكيه، لم يستمع لأوامر أو “نصيحة” إدارة الفريق بتفادي الحديث عن الحكام في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث عاد ليثير الجدل من جديد ومتحدثاً هذه المرة عن حالة تحكيمية كان الغريم التقليدي ريال مدريد طرفاً فيها.

وقد ظهر جلياً أنّ بيكيه قد غضب واستاء كثيراً لركلة الجزاء التي منحها الحكم لريال مدريد أمام فياريال خلال مباراة الفريقين، مساء الأحد، لحساب الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي كانت من بين العوامل التي قادت الفريق الملكي لقلب تأخره بهدفين نظيفين للفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وقام بيكيه بنشر صور لأخبار من صحف مدريدية وهي تعلق على الأداء التحكيمي لمباراة الأحد ومباريات سابقة، وأظهر من خلالها أن حتى الصحف المقربة من نادي ريال مدريد تعترف بعدم شرعية ركلة الجزاء وباستحقاق برشلونة لركلة جزاء في مباراته أمام نفس الفريق ( أي فياريال)، قبل أسابيع والتي انتهت بالتعادل.

ونشر بيكيه أيضاً صورة خبر تعترف من خلاله صحيفة “أس” بعدم شرعية هدف لاعب ريال مدريد راموس أمام نادي ملقة، كما نشر صورة أخرى تؤكد فيها نفس الصحيفة المدريدية عدم احتساب هدف شرعي لبيكيه أمام نفس الفريق الأندلسي.

وعلّق المدافع الكاتالوني على تلك الصور كاتباً بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف :”أمام نفس الفرق 8 نقاط و8 أشياء أخرى”.

ولم يتأخر سيرجو راموس في الرد على بيكيه، حيث ذكر أن هذا التصرف من بيكيه لم يفاجئه مُطالباً الجميع بالتركيز على الأمور التي تخص فريقه.

وقال راموس في تصريحات صحفية، متحدثاُ عن تغريدة بيكيه: “كنت لأتفاجئ لو كان ميسي هو من نشر تغريدة مماثلة، أما من طرف بيكيه فلن يفاجئني شيء.فليركز كل لاعب على ما يخصه.بالنسبة لنا، سنحاول التركيز على مواصلة التطور والفوز بلعب كرة القدم بأفضل طريقة ممكنة”.

يُشار أنّ ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط، عن الملاحق المباشر، برشلونة، لكن مع مباراة ناقصة للملكي سيخوضها لاحقاً أمام سيلتا فيغو.

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