تركيا : رد على انتقادات المعارضة بشأن رفع علم إقليم شمال العراق بمطار أتاتورك

قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إنّ رفع علم إقليم شمال العراق، في مطار أتاتورك بإسطنبول، جاء عملاً ببنود الدستور العراقي، الذي يعترف بالحكم الذاتي للاقليم وبعلمه وبرلمانه.

جاء ذلك في معرض رده على انتقادات المعارضة التركية، لرفع علم الإقليم في مطار إسطنبول أثناء زيارة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني إلى تركيا الأحد الفائت، خلال كلمة ألقاها يلدريم أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بأنقرة اليوم.

وأوضح يلدريم أنّ رفع علم الإقليم ليس حدثاً جديداً ولا يمكن لأنقرة اتباع دبلوماسية جديدة في هذا الشأن، فالعالم يعترف بالحكم الذاتي للإقليم.

وأكّد أنّ تركيا تحترم وحدة الأراضي العراقية وتولي اهتماماً بالغاً لبنود الدستور العراقي، مشيراً إلى أنّ تركيا لا تعاني من مشاكل مع أكراد العراق أو سوريا، الذين لم يتورطوا في الإرهاب.

ولفت يلدريم إلى أنّ محادثاته مع بارزاني الأحد الفائت، تمحورت حول آخر المستجدات في المنطقة، وكيفية رفع مستوى التعاون بين الطرفين للقضاء على التنظيمات الإرهابية وخاصة منظمة “بي كا كا” الإرهابية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين أنقرة واقليم شمال العراق. (ANADOLU)

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