حلب : أربعيني ألقي القبض عليه و هو يغتصب طفلة في الحديقة العامة يحاول الهرب عبر ” القفز من الطابق الرابع ” !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن قوات أمن النظام في حلب، ألقت القبض على أربعيني كان يغتصب فتاة، وأنه حاول الهرب منها عبر القفز من مكان احتجازه.

وأفادت “شبكة أخبار حي الزهراء في حلب”، وهي واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية الموالية في موقع فيسبوك، أن الأمن قبض صباح الثلاثاء، على رجل (40 عاماً) كان يقوم باغتصاب طفلة (15 عاماً)، في الحديقة العامة.

وقام عناصر الأمن باحتجاز الرجل في مبنى الحزب بالقرب م الحديقة، إلى حين وصول “سيارة الأمن الجنائي”.

وفي غفلة من العناصر، قام الرجل بالقفز من نافذة الغرفة (الطابق الرابع)، ما أدى إلى إصابته بكسور.

وقالت الشبكة إنه تم نقل الرجل إلى مشفى الرازي للعلاج، قبل استكمال الإجراءات بحقه.

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