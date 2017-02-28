روسيا : إستمرار المباحثات مع تركيا بشأن بيعها منظومة ” إس 400 “

أكّد مساعد وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الثلاثاء، استمرار المحادثات بين بلاده وتركيا بشأن شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوي “إس 400″.

وجاءت تصريحات فومين هذه خلال لقائه عددا من الصحفيين في العاصمة القرغيزية بيشكك التي يزورها.

وأوضح فومين أنّ المحادثات بين أنقرة وموسكو في هذا الشأن جارية غير أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الحديث عن تسليم هذه المنظومة إلى أنقرة.

وأضاف قائلاً: “عملية تسليم المنظومة إلى تركيا لن يتم إلّا بعد إتمام الإتفاق، ففي الوقت الراهن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الخصوص”.

وكان سيرغي جيميزوف عضو مجلس إدارة شركة روكتك الروسية للصناعات الدفاعية، صرح الأسبوع الفائت أنّ تركيا تولي اهتماماً لمنظومة “إس 400″ وأنّ المحادثات في هذا الشأن مستمرة بين الجانبين. (ANADOLU)

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