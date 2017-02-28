روسيا : العلاقات مع الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة

صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول الثلاثاء خلال مناقشات في مجلس النواب الروسي (الدوما) إنه لا بديل عن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود تفاهم مشترك بشأن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان لهذا اللقاء.

وقال ريابكوف إن الرسائل التي سيبعث بها ترامب في خطابه لحالة الاتحاد أمام الكونغرس الثلاثاء ستكون مهمة لموسكو. وأضاف: “من المهم أن نقوم بتقييم الرسائل التي سيبعث بها ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس كرئيس لقوة كبرى”. (DPA)

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