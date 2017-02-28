ريال مدريد يعادل الرقم التاريخي لبرشلونة

عادل نادي ريال مدريد الرقم التاريخي لغريمه التقليدي برشلونة، بعدما سجل ثلاثة أهداف في المباراة التي فاز بها على مضيفه فياريال (3-2)، مساء الأحد، برسم الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “آس” الإسبانية فإنّ نادي برشلونة كان يملك رقماً تاريخياً عمره 73 عاما، حيث استطاع الفريق الكتالوني التسجيل في 44 مباراة متتالية في الفترة ما بين 1942 و1944.

وبالهدف الأول التي سجله الاعب الدولي الويلزي غاريث بيل في مرمى فياريال عادل ريال مدريد هذا الرقم التاريخي لبرشلونة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، ووصل إلى التسجيل في 44 مباراة متتالية.

وفي 44 مباراة متتالية استطاع فيها ريال مدريد التسجيل ، حقق الفريق الفوز في 31 مباراة ، مقابل 9 تعادلات و3 هزائم.

يُشار أنّ ريال مدريد يحتل حالياً صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط، عن الملاحق المباشر، برشلونة، لكن مع مباراة ناقصة للملكي سيخوضها لاحقاً أمام سيلتا فيغو.

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