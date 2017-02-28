زعيم المعارضة التركية : المواطن التركي يدفع أجوراً في المشفى و السوريون لا يدفعون .. و نطالب باستفتاء حول منحهم الجنسية

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، بتنظيم استفتاء شعبي حول منح الجنسية التركية للاجئين السوريين على أراضيها، وعملية تحرير الرقة.

وقال أوغلو أمام كتلته البرلمانية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: “الحكومة تتحدث الآن عن منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، فلتنظم استفتاءا شعبيا بهذا الخصوص، لماذا ستمنحهم إياها؟ ما ضرورة ذلك؟ إن كانت تود ولا بد فلنجري استفتاء شعبي بهذا الشأن، أليست الحكومة هي من تقول دوما أن الشعب هو صاحب القرار ولا خوف من إرادته!”.

وأضاف كليجدار أوغلو، بحسب ما نقل عنه موقع “ترك برس”: “إن الحكومة تقول سنشارك في عملية الرقة، من الذي أعطاكم تعليمات بهذا الخصوص، فلنسأل الشعب التركي هل يؤيد التدخل العسكري في الرقة أم لا؟”.

وزعم أوغلو أن المواطن التركي ينتظر في الصف بالمشافي في حين أن السوري لا ينتظر، وأن التركي يدفع أجورا للمشفى ولقاء الأدوية، بينما السوري لا يدفع، داعيا الشعب لمعارضة هذا النظام والتعديل الدستوري في الاستفتاء القادم.

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