زعيم المعارضة التركية : المواطن التركي يدفع أجوراً في المشفى و السوريون لا يدفعون .. و نطالب باستفتاء حول منحهم الجنسية

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، بتنظيم استفتاء شعبي حول منح الجنسية التركية للاجئين السوريين على أراضيها، وعملية تحرير الرقة.
وقال أوغلو أمام كتلته البرلمانية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: “الحكومة تتحدث الآن عن منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، فلتنظم استفتاءا شعبيا بهذا الخصوص، لماذا ستمنحهم إياها؟ ما ضرورة ذلك؟ إن كانت تود ولا بد فلنجري استفتاء شعبي بهذا الشأن، أليست الحكومة هي من تقول دوما أن الشعب هو صاحب القرار ولا خوف من إرادته!”.
وأضاف كليجدار أوغلو، بحسب ما نقل عنه موقع “ترك برس”: “إن الحكومة تقول سنشارك في عملية الرقة، من الذي أعطاكم تعليمات بهذا الخصوص، فلنسأل الشعب التركي هل يؤيد التدخل العسكري في الرقة أم لا؟”.
وزعم أوغلو أن المواطن التركي ينتظر في الصف بالمشافي في حين أن السوري لا ينتظر، وأن التركي يدفع أجورا للمشفى ولقاء الأدوية، بينما السوري لا يدفع، داعيا الشعب لمعارضة هذا النظام والتعديل الدستوري في الاستفتاء القادم.
مواضيع متعلقة :
زعيم المعارضة التركية من مرسين : إن فزنا بالانتخابات سنعيد السوريين إلى بلادهم ( فيديو )
نحن السوريون لنا الله ، وعندما يتكلم أمثالك نحمد الله بأن الطيب أردوغان هو الرئيس ومن وراءه الشعب التركي يدعمه ويؤيده ومتحدين في دعم الحق والمظلوم.
والأتراك أخوة لنا فديننا واحد وقيمنا واحدة ومن نفس المنبع ألا هو القرآن الكريم
وأحترم الدولة والحكومة التي فيها حق التعبير والرأي ومن أمثال ذلك ما يقوله رئيس حزب الشعب وينتقد الحكومة في بيئة آمنة وراحة ودون أي ضغوط
أرفع القبعة احتراما لهذا الشعب والدولة والحكومة فهم مثال الدولة القوية المتحدة ضد أعداء الداخل والخارج.
لا تعطوهم فان فيهم أشخاصا لا يستحقون مثل أبو و…
يكفيه فخرا ان الطيب اردوغان لم يشحذ ويذل بلاده على اللاجئين السوريين فالذي قدمه اردوغان للسوريين لم يقدمه اي حاكم عربي لذلك تجد الحقد يأكل قلوب بعض الدول العربية ٠ لانه صادق وهم كاذبون ٠ أعطوني اسم دولة عربية واحدة قدمت ما قدمته تركيا للسوريين ترى النتيجة صفر تماما مهما قيل او سوف يقال عن الطيب اردوغان الا انه يظل في المقدمة ؟
كذاب لعين السوريون يدفعون مثلهم مثل غيرهم غير ان بعض المراكز الصحية التي انشأئها اهل الخير من السوريون فقد هذه من تسمح للسوريون بالمعالجة فيها بسعر زهيد بتركيا لا يوجد شيئ رخيص لنا اقارب فيها يعانون الامريين بتحصيل قوت يومهم ومن ثم الم يخبر احد هذا الاحمق ان السوريون اصحاب رؤوس الاموال اين اموالهم الم يبنوا فيها مصانع ومشاريع من اين لها تركيا الزيادة السريعة بالنمو خلال 5 سنوات الم يشتري كثير من السوريين المستثمرين والمغتربين عقارات بتركيا حدا فهيم يفهم هالحمار الوضع الحقيقي للسوريين
هذا كلام مردود عليه ،الاتراك يعالجون مجانا ولا يدفعون اجور ومثلهم السوري حامل بطاقة آفاد فقط .
اما من هي منظمة آفاد التي تقوم بتكاليف الرعاية الصحية للسوريين ، فهي منظمة تركية انسانية عالمية تحصل على تمويلها من عدة دول اسلامية ومن الحكومة التركية والشعب التركي وهي تدعم المسلمين في جميع انحاء العالم ودعمها غير مقتصر على السوريين فقط .
واوغلو المعارض لاردوغان يملك منظمات انسانية لدعم الفنانين والفنانات والبرامج الخلاعية على قناة show و D
هذا المعارض الصغير علوي من مناطق هاتاي كل فترة يحاول ان يجد قصة من اجل ان تكبر شعبيته والتعاطف معه ولكن الصفير والتافه يبقى . مشكلة السوريين في تركيا معقدة وصار عندها اسباب.كتير من السوريين يعملون ويبدعون في تركيا واذا في بعض الترفات من بعض الجهلة ففي كل