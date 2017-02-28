” سوني ” تصدر جهاز إسقاط تفاعلي و سماعة أذن ذكية

أعلنت شركة #سوني امس الإثنين، خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2017، في مدينة #برشلونة الإسبانية، أن منتجات ثورية كانت قد كشفت عنها سابقاً سوف تتوفر للمستهلكين في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة سوني موبايل هيروكي توتوكي، إن “إكسبريا تتش Xperia Touch هو أكثر واجهة ثورية، وبعد مرور عام على الكشف عن توجهات ورؤية سوني موبايل لمستقبل الاتصالات، قمنا بتجهيز Xperia XZ Premium بأكثر التقنيات تقدماً من أجل تعزيز الميزات الأساسية في الهواتف الذكية، إذ ابتكرنا خبرات اتصالات تفاعلية جديدة بالكامل Xperia Smart Products”.

“إكسبريا تتش” Xperia Touch

وقالت الشركة اليابانية إن “إكسبريا تتش” هو جهاز العرض التفاعلي الذي يحول أي سطح مسطح إلى شاشة لمسية عالية الدقة وبقياس 23 بوصة، مع إعداد قصير المدى جداً سواء كان ذلك عمودياً أو أفقياً، وتتميز شاشة العرض “بالسرعة والإنسيابية والاستجابة للمسات الحسية”، فقد صنعت باستخدام تقنية إعداد العرض SXRD من سوني، ويمكن القيام باللمس من خلال الأشعة تحت الحمراء والكشف الأولي عبر الكاميرا المدمجة بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

وأضافت سوني أن “إكسبريا تتش” يمكن العائلة والأصدقاء من التجمع حول المائدة أو طاولة المطبخ أو جدار مسطح للاستمتاع بالألعاب ومشاهدة أفلام الفيديو عبر شبكة الإنترنت والتواصل عبر استخدام تطبيقات الرسائل والشبكات الاجتماعية.

وأوضحت الشركة أن السطح الخارجي للشاشة المنزلية صمم بخاصية اللمس لتكون على حد سواء بأضيق الحدود وسهلة المنال في ظروف الإضاءة العالية أو المنخفضة، كما توفر تلك الشاشة المعلومات الآنية للطقس ولوحاً للذاكرة والرسومات وتسجيلات الفيديو، والوصول إلى قائمة المعلومات اليومية والمواعيد وخدمة سكايب للدرشة مع الأصدقاء والأحباء.

ويمتاز جهاز الإسقاط الضوئي التفاعلي “إكسبريا تتش” بتوافقه مع تطبيق “بلاي ستيشن 4 ريموت بلاي”، إضافة إلى أي تطبيق ينزل من متجر غوغل بلاي.

وقالت سوني إن “إكسبريا تتش” سوف يتوفر في عدد من المتاجر المختارة في أوروبا و”متجر إكسبريا” Xperia Store على شبكة الإنترنت، في عدد من البلدان المختارة اعتباراً من ربيع 2017، بسعر يقدر بحوالي 1499 يورواً، أو ما يعادل 1580 دولاراً أمريكياً.

“إكسبريا إير” Xperia Ear

كشفت سوني اليوم أيضاً عن نسخة جديدة من مفهوم “إكسبريا إير”، التي تأتي مع مساعد رقمي مدمج من تطوير الشركة نفسها، ويحمل اسم “سوني أيغنت” Sony Agent.

وأوضحت الشركة أن المفهوم الجديد لسماعة الأذن “إكسبريا إير” يستند على تقنية “الأذن المفتوحة” السمعية المطورة من قبل حاضنة سوني لابتكارات المستقبل Sony’s Future Lab Program التي تمكن المستهلكين من محاكاة وتصور النماذج الأولية من قسم البحث والتطوير التابع لسوني.

وقالت الشركة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ” باستخدام ريادة سوني وبحوثها الخاصة بالأجهزة السمعية من أجل إطلاق سماعات الستيريو الرأسية اللاسلكية open-ear، بات بالإمكان الاستماع إلى الموسيقى وتلقي الإشعارات، في حين يمكن للمستخدم في الوقت نفسه سماع الأصوات المحيطة به، وسواء كان المستخدم يستمع إلى الموسيقى خلال أوقات التمارين أو السير، فإن ذلك يشكل تجربة لا مثيل لها”.

وأضافت سوني أن المفهوم الجديد لسماعة الأذن “إكسبريا إير”، صنع من أجل إعادة تصور الاستماع والتواصل اليومي بالكامل، وهما موصلات صوتية مكانية ووحدات تشغيل تعمل معاً من أجل نقل الأصوات مباشرة إلى قناة الأذن.

ويستخدم المفهوم الجديد لسماعة الأذن المساعد الرقمي الشخصي “سوني أيغنت” الذي يستخدم محادثة التفاعل الصوتي وإيماءات الرأس لمساعدة المستخدم على إنجاز الأمور والوصول إلى المعلومات والتواصل.

وكشفت سوني أنها تعتزم تطوير ميزات جديدة لزيادة قدرة مساعد الأذن، ومن تلك المزايا، “تحدث في أي وقت” Anytime Talk، وهي خدمة الدردشة الصوتية الجديدة التي سوف تسمح للمستخدمين البدء الفوري في محادثة مجمعة من الأشخاص في الوقت نفسه من دون البحث عبر الأسماء أو الحاجة إلى الاتصال الهاتفي، مع الضغط ببساطة على زر واحد أو حركة من الرأس، هذا، وتعتزم سوني طرح النسخة التجريبية من الجيل الأول لـ”إكسبريا إير” في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

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