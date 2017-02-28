شاهد ماذا يعلم فريق بشار الأسد ” الديني الشبابي ” الأطفال ( فيديو )

فريق بشار الأسد الديني الشبابي عبر صفحته في فيسبوك: “لقطة من مسرحية أقامها الفريق الديني الشبابي تعرض بعضاً من الأفكار التي طرحها قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه مع الفريق وذلك من خلال حوار بين طالبتين”.