شاهد ماذا يعلم فريق بشار الأسد ” الديني الشبابي ” الأطفال ( فيديو )

فريق بشار الأسد الديني الشبابي عبر صفحته في فيسبوك: “لقطة من مسرحية أقامها الفريق الديني الشبابي تعرض بعضاً من الأفكار التي طرحها قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه مع الفريق وذلك من خلال حوار بين طالبتين”.
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يلعن هيك ناس منافقة دجالة تافها شوفوا لوين وصلت السفاهة والحق على اهلهم الذين سمجوا لهم بغسل اادمغتهم بشعارات خادعة..ياويل لهذه الامة .وبيقالوا ليش عابصير فينا ياويلكم وتدعون الاسلام اللعنة على هيك عروبة .واين اخبار الابرياء يلي ماتوا والخراب ووالفساد والظلم .