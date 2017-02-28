شطب مخالفات مرورية على سعودية بقيمة 300 ألف ريال و تسجيلها على الزوج

قضت إدارة مرور #جدة في السعودية بإحالة مخالفات مركبة تحمل اسم مواطنة سعودية إلى زوجها، في حكم جاء لصالحها، بعد أن تعمد الزوج ارتكاب مخالفات وصلت قيمتها إلى 300 ألف ريال بمركبتها، انتقامًا منها.

وذكرت الزوجة أنه وردها رسائل كثيرة عن ارتكابها مخالفات مرورية وصلت إلى 300 ألف ريال، بعد ان تعمد الزوج ارتكابها بالسيارة المسجلة باسمها انتقاما منها على رفعها دعوى خلع ضده، وبذلك قررت إدارة المرور شطب المخالفات على المرأة وتسجيلها على زوجها.

وصرح مدير مرور جدة لصحيفة عكاظ، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة بعد مناشدة المواطنة عبر مقطع فيديو، شرحت فيه معاناتها، وعليه حصلت المرور على إفادتها، وتم حجز المركبة تمهيدا لتسليمها لها واتخاذ الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى نقل المخالفات لسجل الزوج كونه مستخدما للمركبة.

من جانبها، عبرت الزوجة نيرمين ووالدها عن سعادتهما بحسم الأمور من قبل إدارة مرور جدة لصالحها؛ إذ أشادت بإنصافهم لها والتجاوب السريع مع حالتها وحمايتها من قيمة المخالفات الضخمة التي ارتكبها زوجها.

يذكر أن نيرمين قد أشارت في المقطع الذي شرحت فيه معاناتها، إلى أن زوجها ارتكب 375 مخالفة بشكل متعمد بمبلغ وصل إلى 300 ألف ريال في أقل من شهر واحد.

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