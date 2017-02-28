صحيفة مصرية : ضبط أكبر شبكة دولية لتهريب الأدوية يتزعمها ” تاجر سوري “

قالت صحيفة “الأهرام” المصرية، إن هيئة الرقابة الإدارية في مصر تمكنت من ضبط أكبر شبكة دولية مكونة من 11 فرداً يتزعمهم أحد “تاجر سوري” وبعض العاملين بشركات الأدوية وموظفين ومستخلصين جمارك قاموا بتجميع كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع والمستوردة بهدف تهريبها للخارج مقابل ملايين الدولارات لصالح آخرين بدول أسيا وأفريقيا.

وأضافت الصحيفة، يوم أمس الاثنين، إنه تمت مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدما تحوي بداخلها 223 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة وأثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوي على أدوات منزلية متنوعة .

وقد تبين، بحسب الصحيفة، تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية فى حساب خاص بإحدي الشركات بدولة خليجية.

وتم ضبط بعض أفراد الشبكة وعرضها على نيابة الأموال العامة العليا التي تولت التحقيق فى القضية وقررت حبس المتهمين وجار ملاحقة الأخرين .

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