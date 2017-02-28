علماء : ” أنهار خفية ” في الجو وراء الكوارث المناخية

أكد عدد من علماء المناخ أن ما يسمى بالـ “أنهار الخفية” الموجودة في طبقات #الغلاف_الجوي هي السبب وراء الكوارث المناخية التي تحدث في مناطق خطوط العرض الوسطى للأرض.

ووفقا للعلماء فإن “تلك الأنهار من أبخرة المياه الموجودة في طبقات غلاف الأرض هي السبب وراء 75% من الرياح العاتية، والهطولات المطرية القوية التي تضرب مناطق خطوط العرض الوسطى لكوكبنا وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وتلك الظاهرة تسببت بحدوث أكثر من 19 كارثة مناخية بين عامي 1997 و 2003”.

وأوضح العلماء أنهم توصلوا إلى تلك النتائج بعد دراسات مطولة شملت أحوال الطقس والتغيرات المناخية وهطولات الأمطار التي حصلت بين عامي 1997 و 2014، وقارنوا تلك الدراسات بمعدلات تبخر المياه من كوكب الأرض، والتي حصلوا عليها من محطات دراسة الطقس الموجودة في غرب كندا وشمال أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث يمكن رصد تبخر الماء لمدة 30 إلى 35 يوما كل عام.

يذكر أن عددا من علماء المناخ الأمريكيين كانوا قد تحدثوا في وقت سابق عن علاقة الأنهار الخفية، بالانقراض الجماعي للعديد من الكائنات الموجودة على سطح الأرض، وبينوا أن ما يسمى بالـ “الأنهار الخفية” عبارة عن كميات كبيرة من بخار الماء المحمولة في الهواء، الموجود في طبقات الغلاف الجوي والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسبب توزعها بين الغازات المختلفة التي تحيط بكوكبنا.

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