فتاة تركية تلتهم أكثر من 4 كيلو طماطم خلال 3 دقائق

قامت التركية إيلا قره قايا بالتهام 4 كيلو غرامات و930 غراماً من الطماطم في ثلاثة دقائق، لتفوز بالمركز الأول بمسابقة أقيمت في ولاية #أنطاليا جنوبي البلاد.

وقد شارك في مسابقة أكل الطماطم التي نظمتها بلدية قضاء كوملوجا في الولاية، 10 سيدات من مختلف الأعمار ومثلهم من الأطفال.

وحصلت على المركز الثاني ميرال إلجيالتي التهمت 4 كيلو و765 غراماً من الطماطم، بنفس المدة، وثالثاً حلت “نجية آيدمبر” بعد أن أكلت ثلاثة كيلو و580 غراما.

وفي فئة الأطفال فالتهم كاظم كنجار كيلو و575 غراماً من الطماطم في ثلاثة دقائق، وثانياً جاء “بيت الله كونجاق” بكيلو و340 غراما، وثالثاً يوسف يلدريم بـ715 غراما فقط.

وتقام هذا الفعالية بشكل سنوي، إلى جانب فعاليات أخرى للترويج للطماطم التي تشتهر المنطقة بزراعتها. ( Anadolu Agency )

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