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قال إنه لم يشاهد مثل هذا من قبل .. ألمانيا : مراسل صحيفة بيلد يصور شخصين يمارسان الجنس في مترو الأنفاق في وضح النهار

‏2 ساعتين مضت كوكتيل 2 تعليقان

التقطت كاميرا مراسل صحيفة بيلد الألمانية صورة لشخصين يمارسان الجنس في محطة مترو الأنفاق أثناء احتفال مئات الآلاف من الألمان ببدء موسم كرنفالات الشوارع في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المارة في محطة مترو الأنفاق لم يحركوا ساكنا عندما شاهدوا الشخصين وهما يمارسان الجنس في مكان عام وفي وضح النهار.

وقال مراسل الصحيفة : “احتفل بالكرنفال كل عام، ولكني لم أر شيئا مثل هذا من قبل”.

عكس السير

2 تعليقان

  1. صحيفة بيلد الإسرائيلية الفاجرة
    فبراير 28, 2017 , 10:59 ص في 10:59 ص

    أطفال السوريين الذين قدموا المانيا ومن ولد فيها ايضا
    على موعد مع دروس جنسية ومسابح اختلاطية ورحلات مدرسية اختلاطية بعيدة عن اعين الآباء والامهات
    السوريين المحافظين !
    وايضاً في وضح النهار!!!

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  2. آخر الزمان
    فبراير 28, 2017 , 11:26 ص في 11:26 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

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