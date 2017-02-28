قال إنه لم يشاهد مثل هذا من قبل .. ألمانيا : مراسل صحيفة بيلد يصور شخصين يمارسان الجنس في مترو الأنفاق في وضح النهار

التقطت كاميرا مراسل صحيفة بيلد الألمانية صورة لشخصين يمارسان الجنس في محطة مترو الأنفاق أثناء احتفال مئات الآلاف من الألمان ببدء موسم كرنفالات الشوارع في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المارة في محطة مترو الأنفاق لم يحركوا ساكنا عندما شاهدوا الشخصين وهما يمارسان الجنس في مكان عام وفي وضح النهار.

وقال مراسل الصحيفة : “احتفل بالكرنفال كل عام، ولكني لم أر شيئا مثل هذا من قبل”.

عكس السير