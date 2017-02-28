” قرار الهجرة ” قد يحرم الولايات المتحدة من مونديال 2026

حذر رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني #الكسندر_تشيفيرين من أن قيود السفر المثيرة للجدل التي قررها الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، يمكن ان تنسف أمل بلاده في استضافة مونديال 2026.

ونقلت صحيفة “ذي نيويورك تايمز” عن تشيفيرين في مقابلة معه في مقر الاتحاد الاوروبي في نيون السويسرية قوله إن الاجراءات التي تمنع اللاعبين والمشجعين والصحفيين من الدخول إلى الولايات المتحدة قد تلعب ضد استضافة الولايات المتحدة للبطولة.

وقال تشيفيرين “إن سياسة الهجرة ستكون جزءا من التقييم، وأنا واثق من أنها لن تساعد الولايات المتحدة للحصول على استضافة كأس العالم”.

وتابع “في حال لم يتمكن اللاعبون من الذهاب بسبب قرارات سياسية أو شعبوية، فإن كأس العالم لا يمكن ان تقام هناك، لا في الولايات المتحدة ولا في أي بلد آخر يرغب في استضافة كأس العالم”.

ونقلت فرانس عن رئيس يويفا “الأمر ذاته بالنسبة إلى المشجعين والصحفيين بالطبع. إنها بطولة كأس العالم، ويجب أن يتمكنوا من حضورها بغض النظر عن جنسياتهم”، مؤكدا “لكن دعونا نأمل الا يحدث ذلك”.

وتعتبر الولايات المتحدة مرشحة لاستضافة مونديال 2026، بملف خاص بها أو عبر ملف مشترك مع كندا والمكسيك. ( AFP )

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