لأول مرة .. راكب للأمواج على وشك قطع المحيط الأطلسي ( فيديو )

يقترب البحار وراكب الأمواج، كريس بيرتش، من انتزاع لقب أول شخص يعبر المحيط الأطلسي واقفا على لوح التزلج على الأمواج (SUP).

وفي حال نجح البحار القادم من جنوب أفريقيا في مسعاه، سيسجل أكثر من 750 كم منذ بداية رحلته، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، من أغادير في المغرب.

وكان لوح التزلج (بطول 6 امتار) يقاتل ويواجه التيارات البحرية العالية خلال الرحلة التي استمرت أكثر من 72 يوما في عرض البحر، ليثبت أن المستحيل قد يتحقق.

واجتاز، كريس، البالغ من العمر 42 عاما، جزر الكناري ويقترب الآن من سواحل فنزويلا، ولقد كسر بالفعل رقما قياسيا عالميا، وواجه خطرا حقيقيا في مواجهة سمكة قرش في عرض البحر وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، هذا ويهدف في نهاية الأمر إلى جمع الأموال لصالح جمعيات الأطفال الخيرية.

وسجل المغامر رقما قياسيا عالميا في أطول مسافة تجديف خلال 24 ساعة، يوم 16 شباط/فبراير، حيث وصل في اليوم التالي إلى مسافة 62.54 ميلا بحريا.

وجدير بالذكر، أن البحار الفرنسي، نيكولا جاروساي، اضطر إلى إيقاف محاولته عبور المحيط الأطلسي العام الماضي، وذلك بعد أن كُسرت دفة لوح التزلج أثناء الرحلة.

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