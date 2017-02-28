مؤسسة ” موزيلا ” تستحوذ على خدمة ” بوكيت “

أعلنت مؤسسة #موزيلا، عن الاستحواذ على خدمة #بوكيت Pocket، وهي خدمة لحفظ المحتوى، مثل المقالات أو مقاطع الفيديو، من مصادر مختلفة على الإنترنت لاستعراضه في وقت لاحق.

وأوضحت موزيلا أن خدمة بوكيت Pocket سيتم تطويرها كمنتج منفصل تحت مظلة المؤسسة، مثلها مثل متصفح فايرفوكس، وذلك بهدف توفير مزيد من الخصائص والأدوات التي تتيح للمستخدمين تصفح محتوى الإنترنت بسهولة.

وقالت موزيلا، عبر مدونتها الرسمية، تعليقاً على الصفقة بحسب ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية : “الاستحواذ على بوكيت يخدم استراتيجيتنا الهادفة للتوسع على الأجهزة المحمولة، وتزويد المستخدمين في كل مكان بأدوات قوية لاستعراض محتوى عالي الجودة بالطريقة التي يريدونها ووفق شروطهم هم”.

وتقدم بوكيت خدمتها عبر إضافة لمتصفحات الإنترنت، بجانب تطبيقات للأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وهي خدمة يقدر العدد الإجمالي لمستخدميها بنحو 22 مليون مستخدم، من بينهم 10 مليون مستخدم نشط شهريا.

وأشارت موزيلا أن فريق مطوري بوكيت سينضم إلى موزيلا، وأن التقنية التي تعمل بها الخدمة ستساعد في تسريع جهود المؤسسة في تطوير مبادرة Context Graph، وهي مبادرة أطلقتها موزيلا العام الماضي بهدف الخروج بتقنية تساعد المستخدمين على إيجاد محتوى الإنترنت ذا الصلة باهتمامتهم بسهولة.

ويذكر أن موزيلا لم تكشف عن القيمة المالية للصفقة، حيث اكتفت بالتأكيد على أن بوكيت ستتحول لشركة فرعية تحت المؤسسة، كما ستصبح جزءا من مشروعها للمحتوى مفتوح المصدر، المدعو “موزيلا أوبن سورس بروجيكت” Mozilla Open Source Project.

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