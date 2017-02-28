مئات الإسرائيليين يرفضون هدم منازل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

تجمع مئات الاسرائيليين الثلاثاء أمام تسعة منازل اقامها مستوطنون بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ليعبروا عن رفضهم لهدمها قبل ساعات من اخلائها، بحسب مراسل فرانس برس.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امرت بهدم هذه المنازل التسعة في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة بحلول 5 آذار/ مارس.

وطلب المستوطنون الذين اقاموا هذه المنازل ان يتم ختمها بالشمع الاحمر بامل الافادة من قانون صدر في شباط/ فبراير يتيح لسلطات اسرائيل تشريع بعض المستوطنات التي اقيمت على اراضي فلسطينيين.

لكن قضاة المحكمة اكدوا ان هذا القانون لا يمكن تطبيقه باثر رجعي على المنازل التسعة التي سبق واعلنوا انها غير قانونية.

وصعد عشرات الاسرائيليين صباح الثلاثاء على اسطح احدى هذه المنازل في حين دخلها آخرون للانضمام الى سكانها من المستوطنين أو انتشروا حولها.

واعلن الجيش نشر قواته في المستوطنة وحولها لبدء عملية الاخلاء في الساعة 11,00 ت غ. في حين اعد معظم الاسر حقائبهم.

وكل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروعة في نظر القانون الدولي. وتعتبر دول عدة والامم المتحدة هذه المستوطنات عقبة للسلام ولقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل. (AFP)

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