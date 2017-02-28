ماذا تعني الخطوط البيضاء في لحم الدجاج ؟

إذا اعتدت شراء لحوم الدجاج، فقد لاحظت بالتأكيد الخطوط البيضاء، وربما قررت في وقت ما أن تتجنب شراء اللحوم التي تحتوي على الكثير منها. وربما بدا ذلك اختياراً أفضل.

وكانت دراسة أجرتها جامعة أركانساس و #جامعة_تكساس حذرت من أن الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج النيئ قد زادت في السنوات الأخيرة، بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي .

وأكدت الدراسة وجود الخطوط البيضاء في 96% من 285 طيراً تم فحصها. وتعتبر هذه الخطوط من الدهون مؤشراً على طريقة نمو الدجاجة.

تحتوي لحوم الدجاج على دهون أكثر لأن المزارع لديها الآن أعداد كبيرة من الطيور، وهي تقوم بكل ما لديها كي تضمن نمواً سريعاً لها، ولكي تكون بأحجام أكبر. لهذه الخطوط تأثير سلبي على جودة اللحوم، إذ لا تكون طرية جداً.

يمكن القول بأن زيادة الهرمونات وقلة حركة الطيور داخل المزرعة بسبب اكتظاظها الشديد يعني مزيداً من الخطوط البيضاء، يؤكد ماتوي بلاكد، أحد الأساتذة المشاركين في الدراسة “هذه الخطوط علامة على مرض الدجاجة بسبب عدم قدرتها على الحركة، مما يسبب نقطاً في الكتلة العضلية. وقد زادت هذه اللحوم في السنوات الأخيرة بشكل كبير”.

في كل الحالات، فإن لحوم الدجاج بهذه الصورة لا تمثل أي خطورة على الصحة. وقد أكد أصحاب منتجات لحوم الدواجن في الولايات المتحدة أنها تؤثر فقط في نسبة قليلة من إجمالي إنتاج لحوم الدجاج.

عكس السير