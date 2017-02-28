مانشيني يكشف أسباب رحيله عن إنتر ميلان

كشف روبرتو مانشيني، عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من تدريب نادي #انتر_ميلان الإيطالي، قبل أسبوعين فقط على بداية الموسم الجاري.

وقال مانشيتي ، في تصريحات لإذاعة ” دي جاي ” الإيطالية : رحلت في أغسطس لأن الشروط المطلوبة للاستمرار لم تكن متوفرة، فقد كانت هناك بعض المواقف التي لم أكن راضياً عنها”.

وأضاف المدرب الإيطالي موضحاً: “حينما يبدأ الموسم، يجب على المدرب تحمل مسؤولية سير الأمور، ولكن كانت تنقص بعض العناصر بالنسبة لي لقبول تحمل تلك المسؤولية.الفريق كان جيداً ولم نكن بعيدين عن إمكانية المنافسة على قمة الترتيب، ولكن بالنسبة لي، كان من الضروري أن يتم اتخاذ قرارات معينة”.

وأراد مانشيني التأكيد أنّه هو من فضل الاستقالة ولم يتم إرغامه على ذلك، حيث اختتم تصريحاته قائلاً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “المُلَّاك الصينيون الجدد عرضوا عليَّ تجديد عقدي لـ3 أعوام إضافية وكان كل شئٍ جاهزاً ولا يبقى سوى توقيع ذلك العقد، ولكنني رفضت في نهاية المطاف”.

يُشار أنّ بعد رحيل مانشيني، عينت إدارة نادي انتر ميلان، الهولندي فرانك دي بور، قبل أن تقوم بإقالته في مطلع شهر نوفمبر الماضي ، وتخلفه بالإيطالي ستيفانو بيولي.

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