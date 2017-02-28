” مايكروسوفت ” تختبر خاصية لمنع تثبيت البرامج في ” ويندوز 10 ” من خارج متجرها الرسمي

بدأت #مايكروسوفت في اختبار خاصية جديدة لمنع مستخدمي نظام تشغيل #ويندوز 10 من تنزيل أي برامج من خارج متجر ويندوز، وذلك بهدف حماية المستخدمين من البرمجيات الخبيثة والحد من عمليات تثبيتها.

وطرحت مايكروسوفت الخاصية الجديدة في إحدى نسخها التجريبية المتوافرة أمام المطورين، وهي الخاصية التي يُمكن لمستخدمي نظام تشغيل ويندوز 10 تفعيلها أو منعها بشكل اختياري من الإعدادات.

ويظهر لمستخدمي ويندوز 10، في حال تفعيل الخاصية الجديدة والقيام بتثبيت برنامج من خارج متجر ويندوز الرسمي، نافذة تحذرهم من استكمال عملية التثبيت.

وتحمل النافذة رسالة تقول فيها مايكروسوفت “هذا التطبيق الذي تقوم بتثبيته ليس من متجر ويندوز اقتصار التثبيت على التطبيقات الموجودة في المتجر يُبقي حاسبك أمن وموثق به”.

وتظهر النافذة التحذيرية كذلك زرين الأول لزيارة متجر ويندوز لاستشكاف برمجيات مماثلة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، والثاني يتيح للمستخدم تجاهل النافذة واستكمال عملية التثبيت على مسؤوليته.

وينتظر أن تقوم مايكروسوفت بعدم تفعيل الخاصية بشكل مسبق على نظام ويندوز 10، حيث سيحتاج المستخدم للذهاب إلى قائمة التطبيقات والمزايا في إعدادات نظام التشغيل لتفعيلها.

وتوفر الخاصية الجديدة ثلاث اختيارات للمستخدم، إما السماح بتثبيت البرامج من أي مكان، أو السماح فقط بتثبيت البرامج من متجر ويندوز، أو تفضيل البرامج المثبتة من متجر ويندوز مع السماح بالبرامج الأخرى المحملة من أي مكان.

ولم تحدد مايكروسوفت موعد محدد لتوفير الميزة الجديدة لجميع المستخدمين، إلا أن المنتظر أن يتم إدراجها في التحديث الأساسي القادم لنظام ويندوز 10، والمنتظر أن يتم إطلاقه في شهر أبريل (نيسان) المقبل.

عكس السير