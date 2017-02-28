مسؤول تركي : أكثر من نصف مليون طالب سوري يتلقون التعليم في البلاد

أعلن مساعد مستشار وزير التعليم التركية، أرجان دميرجي، الإثنين، أن نحو 200 ألف طفل سوري يتلقون التعليم في مدراس الوزارة المنتشرة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح اجتماع تنسيق الطلاب الأجانب في وزارة التعليم، الذي انعقد بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وأضاف دميرجي أن نحو 305 ألف طفل سوري أخرين، يتلقون التعليم في مراكز الإيواء المنتشرة في ولايات تركية.

وأوضح أن عدد الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 – 18 عاما في تركيا، يبلغ نحو 835 ألف طفل، منهم 186الف طفل يتلقون تعليمهم في مدارس تركية، و15 ألف أخرين يتلقون تعليمهم عن بعد.

وأشار المسؤول التركي إلى أن عدد الطلاب السوريين في الجامعات التركية، يبلغ حوالي 19 ألف طالب. (ANADOLU)

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