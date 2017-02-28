مشروبات الطاقة قد تحوي أكثر من 13 مكعب سكر

قال مركز حماية المستهلك بولاية #بافاريا الألمانية إن مشروبات الطاقة تحتوي على #السكر، ليس فقط من أجل المذاق، ولكن كمصدر للطاقة أيضاً.

لذا قد تحتوي العبوة الواحدة على ما يصل إلى 40 غراماً من السكر، أي أكثر من 13 مكعب سكر. وتحتوي أنواع أخرى من مشروبات الطاقة على مواد تحلية بدلا من السكر.

وعلى الرغم من أن هذه المواد لا تتسبب في البدانة مباشرة ولا تهاجم الأسنان كالسكر، إلا أن تناولها بكثرة قد يتسبب في مشاكل بالمعدة والأمعاء من ناحية، ويُزيد من النهم إلى تناول الحلوى من ناحية أخرى، مما يرفع بدوره من خطر البدانة. ( DPA )

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