مقدسي يريد الحفاظ على ” مؤسسة الجيش السوري ” و يشترط على الفصائل لدمجها به و يرفض و ضع شروط مسبقة كـ ” رحيل الأسد “

قالت قناة “روسيا اليوم”، إن جهاد مقدسي (الناطق السابق باسم خارجية بشار الأسد)، ورئيس وفد ما يعرف بمنصة القاهرة، إنه لا يستبعد “إمكانية بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن الأولوية لإنهاء الحرب وليست لاستبدال شخصيات بأخرى”.

ونقلت القناة عن مقدسي تصريحاته لوكالة تاس الروسية، والتي قال فيها إن “منصة القاهرة ترى أن التغيرات السياسية في سوريا يجب مناقشتها في المفاوضات دون وضع أية شروط مسبقة، بما فيها رحيل الأسد”.

وأضاف: “غير أننا لا نعتبر أن الحكومة الحالية قادرة على إحلال السلام في سوريا بمفردها”.

وقال مقدسي إن الحل العسكري مستبعد نهائياً، بخاصة بعد استعادة “الجيش السوري” لمدينة حلب.

ويطلق الموالون اسم “الجيش السوري” على مجموعة الميليشيات المؤلفة من عناصر محلية وعراقية ولبنانية وأفغانية وإيرانية.

وأشار مقدسي إلى أن “المعارضة المسلحة ما تزال تحتفظ بنفوذ كبير في الهيئة العليا للمفاوضات”.

وقال: “ما زالت الهيئة العليا تؤمن بأن الحل قد يكون سياسيا وعسكريا أيضاً .. ولم أر أية تصريحات(من الهيئة) واضحة تؤكد أنهم تخلوا عن الحل العسكري”.

وعن شكل الدولة مستقبلاً، قال مقدسي إن مجموعته / منصته تؤيد تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في سوريا، ما يعني الحكم الذاتي محليا، مع الحفاظ على الحكومة المركزية.

وأضاف: “بعد إنتهاء الحرب يجب أن نسأل السوريين هل يريدون أكثر، أي نظام الفيدرالية، أو أقل، أي اللامركزية ببساطة”، مشدداً على أن القرار بهذا الشأن يمكن اتخاذه عن طريق استفتاء فقط، وبعد “وقف الحرب وإحلال السلام وتشكيل الحكومة”.

واعتبر مقدسي أن “فصائل المعارضة المسلحة يمكن دمجها في الجيش السوري شرط تخليها عن املاءاتها الايديولوجية والموافقة على الحل السياسي”، دون أن يأتي على ذكر الإملاءات الإيديولوجية التي طبقها الجيش بأمر من قائده العام، ورفع من خلالها شعار “الأسد أو نحرق البلد”، ودمر بناء عليه المدن السورية، وقتل مئات الآلاف من السوريين، مضيفاً أن “التعامل مع مسألة مستقبل الفصائل المسلحة ينبغي أن يكون بالتدريج، والمطلب الرئيسي هو الحفاظ على الجيش السوري كمؤسسة”.

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