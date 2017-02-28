ميسي قد يدفع برشلونة لصفقة تاريخية مع ريال مدريد

من المعروف أنّ معظم لاعبي نادي #ريال_مدريد الإسباني، يملكون في عقودهم مع الفريق، بنداً يمنعهم من الرحيل نحو الغريم التقليدي، #برشلونة، ولكن الجناح إيسكو ألاركون قد يشذ عن هذه القاعدة.. والسبب في ذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية اسبانية قد أشارت، في الأيام القليلة الماضية، لرغبة إيسكو في الانتقال لنادي برشلونة بسبب عدم توفره على الثقة الكاملة لمدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان. ولكن البند الذي يمنعه من الانتقال إلى “البارسا” سيضطره لانتظار نهاية عقده في يونيو 2018، قبل تحقيق رغبته.

ولكن تدخل ميسي قد يسمح لنادي برشلونة بحسم صفقة إيسكو في الصيف القادم دون انتظار عام آخر، بحيث أبدت إدارة النادي الكاتالوني استعداد كبير لتلبية كل شروط النجم الأرجنتيني لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أنّ ميسي يريد إيسكو في برشلونة بأي ثمن، وأنه طالب مسؤولي “البارسا” بجعل اللاعب الهدف رقم واحد في الميركاتو الصيفي القادم .

وذهبت بعض التقارير إلى أن صفقة إيسكو يمكن أن تكون تبادلية مع ريال مدريد، ربما للمرة الأولى في التاريخ وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، حيث أشارت إلى أن النادي الملكي لن يمانع في رحيل إيسكو إلى برشلونة مقابل ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى صفوفه.

ويعاني متوسط الميدان الدولي الكرواتي راكيتيتش، بدوره، من توتر العلاقة مع مدرب برشلونة، الإسباني لويس انريكي، ما قد يسهل الصفقة التبادلية بين الناديين الغريمين.

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