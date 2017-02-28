ميسي و نيمار قد يمنعان من الدخول إلى بريطانيا

تخوف ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من منع السلطات البريطانية نجمي #برشلونة ميسي و #نيمار من الدخول إلى أراضيها بسبب تهم التهرب الضريبي التي تلاحقهما، وعلى غرار منع العاجي سيرجي أوريير لاعب باريس سان جيرمان من الدخول إلى إنكلترا قبل مواجهة فريقه أمام أرسنال العام الماضي.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا العام الجاري في كارديف الويلزية بحسب ما نقلت قناة العربية ، ورغم صعوبة تأهل برشلونة إلى الدور اللاحق بعد خسارته ذهاباً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 4-0 ، إلا أن هناك احتمالية ضئيلة لتجاوزه مباراة الإياب والتأهل نحو ربع النهائي.

وقال شيفرين في حديث له مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية: إذا اكتمل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن الوضع سيكون صعباً للغاية، والحقيقة مازلت أشعر بالإحباط بسبب ما حدث مع أوريير لاعب باريس سان جيرمان، وإذا كان هذا تعامل السلطات البريطانية مع أي لاعب لديه محاكمة جارية فإن العديد من اللاعبين الذين يعانون من القضايا سيتخوفون ولن يذهبوا إلى بريطانيا لخوض المباريات الأوروبية.

وزاد: ما زالت السلطات الإسبانية تحاكم نيمار وميسي بسبب اتهامات التهرب الضريبي، هل هذا يعني أنهما لن يستطيعا اللعب في النهائي إذا تأهل فريقهما؟ تخيلوا إذا منعوا من دخول بريطانيا كيف سيكون الأمر؟.

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