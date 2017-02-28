هاندانوفيتش مستعد للتضحية بـ ” دوري الأبطال ” من أجل إنتر ميلان

نفى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى نادي #انتر_ميلان الإيطالي، صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً، حول قراره بالرحيل نحو نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي، في الصيف المقبل، بهدف خوضه لمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم القادم، في ظل صعوبة كسب فريقه الحالي تأشيرة المشاركة في هذه المسابقة القارية الكبيرة.

وقال هاندانوفيتش، في حوار مع صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت ” الإيطالية: “لم أندم يوماً على الانتقال للإنتر، كل لاعب يحلم بمكالمة فقط معهم.عندما كنت في أودينيزي كان الإنتر فريقًا رائعاً فاز بكل شيء، وما زال حتى الآن أحد أفضل خمسة أو ستة أندية في العالم، وأشعر أننا بدأنا العمل على مشروع مهم جداً”.

وأضاف الحارس السلوفيني المعتزل دولياً موضحاً موقفه:”سأبقى مع الإنتر حتى وإن لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أننا لم نفقد حتى الآن تلك الفرصة”.

وكان سمير هاندانوفيتش، قد وقّع في العام الماضي على عقدٍ جديدٍ مع انتر ميلان يمتد إلى غاية يونيو 2019.

ويحتل انتر ميلان حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، برصيد 48 نقطة، من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن نابولي صاحب آخر بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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