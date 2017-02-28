هولندا : بلديات منطقة في مقاطعة ” زيلاند ” تعلن عن بدء ” دورات اندماج ” إجبارية للاجئين

من الآن فصاعداً، يتوجب على اللاجئين (حاملي الإقامات) أخذ دروس “إجبارية” في المبادئ والقيم الهولندية، في بلديات منطقة “فالخيرين” بمقاطعة زيلاند.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن البلديات المذكورة، فرضت على اللاجئين أخذ دروس إجبارية عن المساواة والحرية والتضامن والمشاركة.

ومدة هذه الدروس (الدورة) ثلاثة أيام، وهي جزء من قانون الاندماج، وتتم برعاية منظمة الاندماج والعمل (PIBLW)

وعلمت البلديات الثلاث معاً على هذا المشروع قبل أن يتم تقديمه للوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (كوا)، في كانون الأول الماضي.

وتسلمت البلديات التمويل اللازم من الحكومة لدمج ومشاركة حاملي الإقامات بشكل أفضل في المجتمع الهولندي.

وبدأت أول “دورة” في بلدية فيرا، ومن المنتظر أن تبدأ الدورات الأخرى في بقية المناطق المشمولة، الشهر القادم.

وفي نهاية الدورة، سيوقع اللاجئون على “تصريح مشاركة” فيها.

عكس السير