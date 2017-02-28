وصف القضاة بـ ” المشركين ” .. ألمانيا : السجن لسوري مؤيد لتنظيم ” داعش “

قضت محكمة الاستئناف في مدينة فرانكفورت الألمانية بالسجن لمدة 19 شهراً على سوري لإدانته بالتعاطف مع تنظيم “داعش”

وكان الرجل (27 عاماً) واسمه “كمال ن”، وهو سوري، بحسب صحيفة “بيلد”، قد تم القبض عليه داخل قاعة المحكمة، عندما رفض الوقوف عند دخول هيئة المحكمة إلى القاعة ووصف القضاة “بالمشركين”، ما عرضه لغرامتين لمخالفته نظام المحكمة.

وعن عقوبة الحبس، قالت قاضية المحكمة إن صدور حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ لم يكن ممكنا بسبب انعدام الأمل في عدول المتهم عن مواقفه، وأمسى الحكم واجب النفاذ.

وكان الرجل قد ظل على مدار فترة طويلة ينشر على موقع تويتر مقاطع فيديو، بلغت 20 مقطعا، حسب صحيفة بيلد، يمجد فيها الحرب الدائرة في سوريا ويعرض فيها علم تنظيم “داعش”. (DPA)

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