وفاة شقيق الفنانة اللبنانية نجوى كرم بشكل مفاجئ

توفّي شقيق الفنانة #نجوى_كرم، نقولا كرم كرم، في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاءعن عمر يناهز 58 عاماً بعد نقله إلى طوارئ مستشفى الروم بعد محاولات لإنعاش قلبه.

وكان نقولا خضع لجراحة قسطرة في القلب منذ أسبوع بحسب ما اوردت صحيفة النهار ، وشعر صباح اليوم بوجع في الصدر فنقل إلى طوارئ المستشفى، حيث استجاب لإنعاش القلب الرئوي مدة 15 دقيقة، إلا أنّ الموت كان أقوى منه فتعرّض لذبحة قلبية ثانية وما لبث أن فارق الحياة.

ولا تزال العائلة في حالة إرباك بعد الفاجعة الكبيرة التي حصلت، ولم تحدد مكان وتاريخ مراسم التشييع والجنازة.

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