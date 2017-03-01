” أبل ” قد تتخلى عن منفذ ” Lightning ” في هاتف ” آي فون 8 “

تتجه شركة #أبل لإدخال تغييرات جذرية على الجيل المقبل من هواتفها الذكية الرائدة #آيفون، حيث أشار أحدث تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الشركة قد تتخلى عن منفذ Lightning لصالح المنفذ القياسي USB-C، مما قد يشكل هزة تصميمة كبيرة لهواتف آيفون التقليدية.

وبحسب التقارير السابقة، فإن الشركة تستعد خلال شهر سبتمبر(أيلول) القادم، لعرض النسخة S من هواتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس إلى جانب هاتف آيفون 8 الذي يفترض أن يحصل على أعلى المواصفات العتادية باعتباره وسيلة الشركة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق ستيف جوبز لأول هاتف آيفون.

كما تحدثت تقارير لاحقة حول توجه الشركة الأمريكية المصنعة للهواتف لاستعمال شاشات العرض من نوع OLED التي توفرها شركة سامسونج ضمن هاتف آيفون 8، بحيث يأتي الهاتف بشاشة عرض منحنية الأطراف بحجم 5.8 إنش، متوافقة من حيث الحجم مع هيكل هواتف آيفون الحالية ذات شاشة العرض 4.7 إنش.

ويوضح تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن المفاجأة الحالية تمكن بإمكانية تخلي الشركة عن منفذها التقليدي Lightning لصالح منفذ USB-C وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأن أي استثمار يفكر فيه المستهلك في الوقت الحالي من حيث شراء ملحقات ذات منفذ Lightning قد يعتبر خطوة غير حكيمة.

وتبنت الشركة تكنولوجيا USB-C على أحدث حواسيبها ماك بوك برو، إلا أن تحول هواتفها الرائدة نحو هذه التقنية قد يكون أمراً غير متوقع بالمدى المنتظر، بالنظر إلى كون الشركة قد قامت بشكل عملي ببناء صناعة كاملة تدور حول منفذ Lightning الخاص بها.

وتعتمد صناعة الهواتف الذكية بشكل متزايد على منفذ USB-C لأغراض المزامنة والشحن، إلا أن شركة آبل تجنبت حتى الآن عملية التبديل، ويمكنها الاستفادة من إمكانيات USB-C لتحسين نظامها الإيكولوجي الشامل والدعم بين حواسيب ماك بوك وهواتف آيفون.

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