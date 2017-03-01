ألمانيا : السجن 5 سنوات لطالب لجوء انتحل الجنسية السورية و أحرق مأوى للاجئين

أصدرت محكمة في مدينة بون بولاية وستفاليا شمال الراين، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على طالب لجوء بعد أن أضرام النار على مأوى للاجئين الذي كان يقيم فيه.

وأكد المتحدث باسم المحكمة ببون، أن الرجال البالغ من العمر 31 عاماً أضرم النار في قطعة ورق فوق سطح مبنى سكني في بلدة مشرنيش في منطقة أويزكيرشن ليلة الخامس والعشرين من تموز 2016.

وبعدها ألقى بالورق إلى داخل البيت ما تسبب في نشوب حريق في أريكة ليحترق البيت بشكل كامل.

وتمكن أربعة أشخاص كانوا يقطنون بالبيت من الفرار في الوقت المناسب. وقدرت الخسائر التي تسبب فيها الحريق بحسب صحيفة “دي فيلت”، بـ 208 ألف يورو.

وفي البداية نفى طالب اللجوء التهم المنسوبة إليه غير أن رجلاً مشرداً كان يقيم في المأوى وكان يومها بصدد نشر الغسيل على السطح، أكد أنه شاهد المتهم أثناء تنفيذه للجريمة، وحامت الشكوك في البداية حول الرجل الذي بلا مأوى بالوقوف وراء الحريق.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد طالب من الجاني مغادرة ألمانيا قبل هذه الجريمة، بعدما رفض طلب اللجوء الذي تقدم به، وبسبب عدم توفره على جواز سفر ساري المفعول حال دون ترحيله، وحسب محضر الحكم فقد قدم نفسه للسلطات على أساس أنه سوري، رغم أنه من الواضح أنه مصري الجنسية.

وبعد مرور شهرين علي الجريمة تمكنت السلطات الألمانية من إلقاء القبض على الجاني، وخضع منذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2016 للاعتقال على ذمة التحقيق.

وكان المتهم يخضع منذ إقامته في بلدة مشرنيش مطلع عام 2015 لمراقبة الشرطة. لكن الحريق الذي أضرمه في بلدة مشرنيش كان أخطر عمل إجرامي قام به.

ووفقا للمحكمة الإقليمية بمدينة بون فقد سبق له أن أهان مراراً مراقبي التذاكر بالقطار وهددهم بالقتل، وفي حالة أخرى هدد لاجئا بالسكين وسرق منه مبلغاً بقيمة 100 يورو تحت التهديد.

كما وجها للجاني تهم الاعتداء الجسدي بعد أن رمى صاحب كشك بفنجان قهوة، لأنه كان قد رمى صاحب كشك في أويزكيرشن بفنجان قهوة تسبب له في جرح بأحد أذنيه ما تطلب وضع غرز في مكان الجرح، حسب موقع “روندشاو أونلاين”.

وقال المتهم أثناء الحكم: “أنا أحب ألمانيا”، ومن جانبه خاطبه رئيس المحكمة هينريتش دي فريس، ما إذا كان يمكنه أن يتصور بأن ألمانيا لا تحبه، وأضاف هينريتش دي فريس أن إقدام المتهم على خلط الهويات هدفه الحيلولة دون ترحيله. (Deutsche Welle)

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