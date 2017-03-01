ألمانيا : الشرطة تبحث عن لاجئ سوري تحرّش جنسياً بـ 3 قاصرات

قالت وسائل إعلام ألمانية إن ثلاثة فتيات توجهن إلى مركز الشرطة بعد أن تحرش بهن لاجئ سوري أثناء احتفالات الكرنفال السنوي في بلدة اوزان مونتسل غربي ألمانيا.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الحادثة وقعت مساء الجمعة الماضي في الساعة العاشرة مساء.

واستناداً للتحقيقات الأولية، فإن اللاجئ السوري يبلغ من العمر 38 عاماً، وقد تحرش بـ 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و 17 عاماً.

وما زالت الشرطة تبحث عن شهود آخرين أو ضحايا، ووضعت رقماً للتواصل مع من يملك أية معلومة عن الحادثة.

Die Polizei sucht weitere Zeugen bzw. Betroffene und bittet sie, sich zu melden – Telefon: 06571/9500-0.

عكس السير