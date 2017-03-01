ألمانيا : القبض على عراقي قام بتهريب 4 لاجئين سوريين من النمسا

ألقت الشرطة الإتحادية الألمانية، يوم السبت الماضي، القبض على عراقي حاول تهريب سوريين قادمين من النمسا على أوتستراد A8.

صحيفة زالتسبورغ 24 المحلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن أربعة سوريين كانوا في السيارة، وتترواح أعمارهم بين 23 و 38 عاماً، أما السائق فعراقي (20 عاماً) حصل على 450 يورو من كل شخص.

ولم يكن العراقي يحمل أيضا شهادة قيادة، كما أنه قام باستعارة السيارة قام من أحد معارفه في فيينا.

وتم عرض المتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بجبسه احتياطياً، وتم توجيه تهم تهريب أجانب إلى الأراضي الألمانية وقيادة سيارة من دون رخصة.

وقام السوريين الأربعة بتقديم طلبات لجوء وقامت الشرطة بتحويلهم للجهة المختصة.

أما العراقي المتهم، فقد قال للشرطة إنه لا يريد العودة إلى النمسا لأن قوانين اللجوء صعبة ومعقدة بالنسبة له.

عكس السير