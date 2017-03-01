ألمانيا : اللغة تشكل حاجزاً كبيراً أمام اللاجئين و تؤدي إلى فشلهم في دورات التدريب المهني أحياناً

قالت مجلة فوكوس الألمانية، إن اللغة الألمانية تشكل حاجزاً كبيراً أمام عدد كبير من اللاجئين ما يؤدي في معظم الأحيان لفشلهم في دورات التدريب المهني.

ونقلت المجلة عن وكالة العمل في ولاية سكسونيا السفلى قولها، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 200 لاجئ في الولاية بدأوا تدريباً مهنياً، وهو ضعف العدد في 2015.

وأضافت أن 800 لاجئ أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً، وجدوا وظيفة، لكنها في معظم الأحيان كانت لـ “غير المثقفين”.

ووفق وكالة العمل فإن من بين 16 ألف لاجئ مسجل لديها يوجد 6200 فقط يمتلكون معلومات أساسية عن اللغة الألمانية.

وختمت المجلة بالقول إن مكتب العمل (جوب سنتر) ووكالة العمل، قاموا بإجراءات وحملات تحسن اندماج اللاجئين في سوق العمل، وقد شارك 3300 لاجئ في هذه الحملات، في تشرين الثاني الماضي.

عكس السير