ألمانيا : تعرض 5 نساء خلال 3 أشهر إلى اعتداءات بـ ” سوائل حارقة ” !

أعلنت شرطة برلين الثلاثاء بأن التحقيقات ما تزال جارية بسلسلة هجمات الأسيد التي حصلت خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك غداة تسجيل حالة اعتداء جديدة في وقت متأخر من ليلة الاثنين، في برلين، حيث رشّ راكب دراجة على مواد حارقة على امرأة (27 عاماً)، مما دفع رجال الإطفاء للاعتقاد أن المادة كانت (أسيد).

وإذا أُثبتت صحة اعتقادهم، فستكون تلك الحالة الخامسة من نوعها خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأسعف رجال الإطفاء المرأة ونُقلت إلى المستشفى جراء الإصابة التي تعرضت لها في وجهها، أما الجاني راكب الدراجة، فقد هرب دون أن يُعرف.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجال الإطفاء اضطروا إلى تحييد الأسيد الذي تناثر أثناء الهجوم على سيارات مجاورة.

وقالت الشرطة في بيان:” كانت المرأة تمشي في شارع عند الاعتداء، ولم تتذكر شيئاً عن المعتدي سوى ملابسه الداكنة”.

وفي الأشهر الماضية، أبلغت عدة نساء عن تعرضهن للرش بمادة سائلة غير معروفة في برلين.

وكما أوردت صحيفة ( دي فيلت) الألمانية، أنه في إحدى الاعتداءات، رش الجاني، راكب دراجة أيضاً، السائل من بندقية رش مياه، وفي اعتداء آخر، تبين أن السائل المستعمل كان (أسيد بطارية).

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان هناك صلة بين هذه الاعتداءات. (DPA)

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