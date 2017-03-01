إنريكي : من السذاجة إنكار اعتمادنا على ميسي

اعترف المدير الفني لبرشلونة الإسباني، #لويس_إنريكي ، أن إنكار اعتماد فريقه على الأرجنتيني #ليونيل_ميسي سيكون نوعاً من السذاجة.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي قبل مواجهة سبورتنغ خيخون اليوم الأربعاء، في الدوري الإسباني: “سيكون من السذاجة إنكارنا الاعتماد على أفضل لاعب في العالم، وأتمنى أن نواصل الاعتماد عليه لسنوات طوال”.

وخلال المؤتمر الصحافي اختار إنريكي الرد على عدد من الأسئلة والتهرب من آخرى، ومن ضمنها الجدل المثار حول التحكيم، أو كلمات الدعم التي وجهها أندريس انييستا له.

وبخصوص إذا ما كانت مواجهة سبورتنغ خيخون في الليغا تمثل فرصة للدفع بباكو ألكاسير أساسياً، أجاب إنريكي مازحاً: “ربما.. كما يقولون في أغنية الصيف الأزرق”.

وعن سبورتنغ خيخون قال إنه “يتمنى الأفضل له كمشجع ولكن كمحترف، فإن هذه المباراة لا تعني له سوى ثلاث نقاط”.

واعتبر المدرب أن “مباراة اليوم مهمة لمصالح فريقه، لضرورة تحسين اللعب ومواصلة ملاحقة ريال مدريد المتصدر”.

وأضاف إنريكي: “سبورتينغ سيكون فريقاً خطيراً، مثل كل الفرق التي تتواجد في مراتب متأخرة بنهاية الموسم”.

وبخصوص حالة التركي أردا توران والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، قال: “تمكنا من خوض التدريب الجماعي، أعتقد أن الأطباء سيؤكدون جاهزيتهما بنسبة 100%”. ( EFE )

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