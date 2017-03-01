إنيستا : برشلونة قادر على التقدم في دوري الأبطال

قال #أندريس_أنيستا قائد #برشلونة إن على فريقه أن يثق بقدرته على صناعة التاريخ كأول فريق في #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم يعوض خسارته ذهابا 4-صفر في أدوار خروج المهزوم ويتقدم للدور التالي عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في الثامن من الشهر المقبل في كامب نو.

وقال أنيستا قبل إياب دور 16 “بالنظر لصعوبة المهمة.. يجب أن نؤمن. أعتقد أن لدينا موارد لنتسبب لهم في متاعب.”

وأضاف “الخسارة 4-صفر نتيجة كبيرة ولكن ربما نحظى بفرصة للعودة في النتيجة.”

وبرشلونة المدجج بالنجوم – وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار – هو أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 هدفا بفارق خمسة أمام ريال مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراة واحدة.

وسجل ميسي عشرة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ولكن سواريز – الذي سجل 18 في الدوري – ونيمار سجلا هدفين فقط لكل منهما في المسابقة الأوروبية وهما في حاجة لاستعادة حاستهما التهديفية.

وبعد الخسارة في باريس في 14 فبراير الجاري حقق برشلونة فوزين في الدوري على ملعبه أمام ليغانيس وخارج قواعده على أتليتيكو مدريد الأحد وبنفس النتيجة وهي 2-1.

وقال أنيستا في حدث دعائي “الفوز في كالديرون بعد الأسبوع الصعب الذي مررنا به أمر يدعو للاحتفال.”

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