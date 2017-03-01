ابتكار سوار ذكي يسمح للأب الشعور بالحمل !

لن يتسنى للرجال أبداً أن يعرفوا ماذا تكون عليه الحال عندما تصبح المرأة حاملا ، ولكن يمكن لهم على الأقل الآن أن يشعروا بركل #الجنين في رحم الأم.

إنه #سوار_ذكي يمكنه أن ينقل حركات الطفل في رحم الأم من خلال معصم الأب، وبذا لا يشعر الأب أنه “مستبعد” خلال فترة الحمل.

ولكي يعمل هذا السوار، ترتدي الأم رقعة مراقبة الركل التي تتصل بالسوار لاسلكيا. وتقوم حبيبات صغيرة – دورية الحركة – في داخل الرقعة بتقليد حركة الطفل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يستقبل السوار الإشارة في الوقت الفعلي، بحيث يشعر الأب بما يحدث في نفس اللحظة عندما تشعر الأم بشيء ما وفق ما اوردت قناة العربية ، ويجري حالياً تطوير السوار “فيبو” بمعرفة مهندسين من الدانمارك لمساعدة الأب على فهم ما تشعر به زوجته الحامل، بمعنى إدراك الأمور الطيبة على الأقل.

وتقول ساندرا بيترزدوتير من مشروع “فيرست بوند” للملبوسات: “بينما يكون لدى الأم الشعور المباشر بنمو الصغير في أحشائها، فإن الأب يشعر إلى حد ما أنه مستبعد”، مضيفة: “لكن عندما ترتدي الأم رقعة تقنية رصد ركلات الجنين، فإن الوالد يستقبل إشارات عبر سوار معدني رفيع”. وبذلك إذا تحرك الجنين إلى اليمين فإن الحبيبات الدوارة تفعل نفس الشيء. وبالمثل إذا تحرك الجنين إلى أسفل، تتحرك تلك الحبيبات باتجاه قاعدة سوار المعصم.

وأضافت بيترزدوتير: “تحدث المشاركة في التو واللحظة، ولذا فإن الوالد مرتدي السوار سوف يشعر بالحركة في الوقت الفعلي لحدوثها. إننا نركز على المشاركة في التجارب، وذلك من خلال تصنيع جهاز “فيبو”، وهو جهاز يستأجره الوالدان أثناء فترة الحمل، ويمثل تقنية حديثة ومنتجاً عالي الجودة.

لقد تم إزاحة الستار عن جهاز “فيبو” بواسطة “فيرست بوند” للملبوسات لأول مرة في مسابقة “عرض بولار بير” في أولو، بفنلندا، وفقاً لما نشرته مجلة “نيوزويك”.

ولم يتحدد حالياً موعد لطرح المنتج بالأسواق، ولكن يؤمل أن يكون جاهزاً للتسويق ومطروحاً للبيع أو الإيجار في وقت ما من العام المقبل.

ويأتي هذا السوار الذكي “فيبو” بعد عدد آخر من الأدوات المبتكرة، التي صممت خصيصاً لجعل الرجال يفهمون معنى أن تمر المرأة بتجربة الحمل.

وتشمل هذه الأدوات الـ”مون بامب”، وهي بطن حمل وهمية تربط بأشرطة حول البطن، وتحاكي 33 رطلاً من الوزن بما يعادل ما تحمله النساء الحوامل.

وكانت شركة “هاجيز” لصناعة الحفاضات ، قد صممت تقنية مشابهة للسوار في العام 2013 مع حزام للحمل، يسمح للوالدين بأن يشعرا بحركات طفلهما فور حدوثها، إلا أن تلك التقنية لم تعرض بالأسواق بعد.

عكس السير