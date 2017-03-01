السعودية : توجه لمنح تأشيرات المستثمرين خلال 24 ساعة

اتفقت أربع وزارات حكومية بالسعودية على ربط إلكتروني بينها، لتزويد نظام تأشيرات المستثمرين بالبيانات والمعلومات، للإسهام في سرعة عملية إجراءات المنح بشكل آلي في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية على لسان السفير أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية في الوزارة، “إنه تم الاتفاق على قيام وزارة الخارجية بإتمام الربط الإلكتروني مع وزارات “الداخلية” و”التجارة والاستثمار” و”العمل والشؤون الاجتماعية” لتزويد نظام التأشيرات لوزارة الخارجية، بالبيانات والمعلومات المطلوبة، للإسهام في سرعة إجراءات استقبال ومنح التأشيرات آليا فيما بينها”.

وأشار نقلي إلى أنه تم الاتفاق كذلك مع “الهيئة العامة للاستثمار” على تزويد وزارة الخارجية بقائمة المنشآت الموثوقة لمنحها تسهيلات في تقديم طلباتها إلى بعثات المملكة في الخارج، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

وأكد نقلي تعميد بعثات المملكة في ضوء ما تم التوصل إليه إلى إصدار تأشيرة “رجل أعمال” للراغبين في القدوم إلى المملكة لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية، مبينا أنه لا يستدعي قبول طلبهم جهة داعية في المملكة، إنما يتم منحهم مباشرة من السفارة بعد التأكد من صفتهم وذلك خلال 24 ساعة من تسلم البعثة السعودية جواز السفر.

وأضاف “تشمل هذه التسهيلات أيضا الزيارة التجارية لمن يحملون صفة تجارية سواء رجالا أو نساء، وهم رؤساء الشركات الأجنبية ومديروها بكافة مسمياتهم وممثلو الشركات ومن في حكمهم القادمون بموجب دعوة من شركة في المملكة للاجتماع بنظرائهم”.

وذكر أنه تم تكليف بعثات المملكة بمتابعة وتقييم أداء مكاتب خدمات التأشيرات في الدول المضيفة وتعميد هذه المكاتب بتسليم جواز سفر طالب الزيارة للبعثة السعودية في نفس يوم تقديم طلبه أو بحد أقصى 24 ساعه من تسلمه.

واعتبر نقلي هذه الإجراءات في إطار “رؤية المملكة 2030″، وبناء على قرار الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، القاضي بتشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع مشروع خطة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، التي شكل لها لجنة تنفيذية برئاسة وزير التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن مهام هذه اللجنة العمل على تسهيل الحصول على تأشيرة الزيارة التجارية وزيارة رجال الأعمال، وذلك بمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة.

وأوضح نقلي، أن إجمالي التأشيرات الصادرة من كافة ممثليات المملكة ذات الطابع التجاري بلغ نحو 485.6 ألف تأشيرة خلال العام الماضي.

وكانت “الاقتصادية” قد نشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أنه بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، أقرت وزارة الخارجية، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر.

ووفقا للتنظيم الجديد جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية، إلى ثلاث فئات: تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية.

يشار إلى أنه بدئ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2017، فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بتّ الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية. (alarabiya)

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