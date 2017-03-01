السويد : نظام بشار الأسد انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية .. و نشعر بالأسف لاتخاذ روسيا والصين قرار الفيتو

أعربت السويد عن أسفها تجاه استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو”، ضد مشروع قرار دولي، بفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، على خلفية تورطهم باستخدام السلاح الكيميائي.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها “تشعر بالأسف العميق لاتخاذ روسيا والصين قرار الفيتو”.

وأشارت إلى أهمية مبدأ المسؤولية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بهذه المسؤولية.

وشددت على موقف بلادها المعارض لاستخدام كل أشكال السلاح الكيميائي، كون استخدامه يعتبر “جريمة حرب وإبادة”.

وأضافت والستروم أن النظام السوري انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ولفتت أن حكومة بلادها ستقدم مبلغ مليوني كرون (حوالي 200 ألف يورو) للجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، المنبثقة عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومساء الثلاثاء، عرقلت روسيا والصين مشروع قرار في مجلس الأمن بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض “الفيتو”) إضافة إلى بوليفيا.

وامتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت. (ANADOLU)

عكس السير