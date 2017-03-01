المرصد السوري يزيل علم الاستقلال من شعاره و يستعيد لواء اسكندرون

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن شعاره الجديد (اللوغو) عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

وأزال المرصد علم الثورة (الاستقلال) من الشعار، وضم لواء اسكندرون الذي باعه حافظ الأسد لتركيا بشكل رسمي وأزاله من الخريطة هو وابنه.

وكان المرصد يستخدم كما المتظاهرون العلم السوري الحالي (النظامي)، قبل أن يتبنى معهم علم الثورة لاحقاً، إثر استغلال النظام للعلم السوري النظامي في التضليل وتلفيق الأكاذيب، وارتكاب المجازر.

وبعيداً عن النظام والموالين الذين يعتبرون كل من قال “لا” في وجه بشارالأسد وعصابته الحاكمة “إرهابياً”، فإن المعارضين ينقسمون بين من يعتبر المرصد السوري واحداً من أصدق المصادر التي توثق الأحداث في سوريا دون مبالغة أو انحياز أو تجاهل، وبين من يعتبره تابعاً للنظام مروجاً لرواياته، ومسانداً لوحدات الحماية الكردية.

ويدار المرصد السوري لحقوق الإنسان من قبل رامي عبد الرحمن، وهو اسم حركي لأسامة سليمان (بانياس – 46 عاماً) المقيم في بريطانيا.

وسبق لعبد الرحمن أن صرح بأنه مسلم سني ومتزوج من سنية، رداً على اتهامات وجهت له بأنه علوي مساند للنظام.

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