النمسا : تشديد الإجراءات المتعلقة بـ ” اللاجئين المرفوضين “

قررت الحكومة النمساوية تشديد الإجراءات ضد اللاجئين غير المقبولين الذين يرفضون مغادرة النمسا،

صحيفة “دا مورغن” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذا القرار هو إشارة تريد النمسا إرسالها لمهربي البشر.

ومن خلال هذا القانون يفقد اللاجئ المرفوض حقه في راتب البطالة الشهري، بالإضافة إلى ذلك، فإن غرامة ستفرض على كل المخالفين، تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف يوور.

وازدادت الفترة التي يجب فيها على اللاجئ المرفوض الانتظار قبل أن يتم ترحيله قسرياً، من 10 إلى 18 شهراً، كحد أقصى.

وبحسب وزارة الشؤون الداخلية، فإنه يتواجد حالياً حوالي 4 آلاف لاجئ مرفوض، نصفهم لا يستطيع المغادرة بسبب أسباب طبية أو بسبب أنهم قاصرون.

وبسبب هذا القانون، لا يستطيع المهاجرون / اللاجئون المتواجدون في النمسا طلب معونات مالية لأطفالهم الذين يعيشون في بلدهم الأم خارج الاتحاد الاوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة النمساوية التي شكلها الحزب الديموقراطي الاجتماعي وحزب يمين الوسط المحافظ، تسعى من خلال هذه الإجراء وإجراءات أخرى متعلقة بالهجرة، إلى كسب أصوات حزب الحرية اليميني المتطرف.

عكس السير