بالفيديو .. تعرف على أغلى 10 ” يخوت ” في العالم

أصبح امتلاك اليخوت أمرا غير استثنائي بالنسبة للأثرياء، مع زيادة الخيارات وتعدد الشركات المصنعة بالعالم، بجانب تطور المعارض العالمية التي توفر خيارات عدة لامتلاك أنواع متعددة من القوارب واليخوت الفاخرة، ومنها أغلى 10 يخوت على مستوى العالم وفق ما اوردتها قناة العربية :

10- يخت The Rising Sun : السعر 200 مليون دولار ويستوعب 45 من أفراد الطاقم و16 ضيفا.

9- البحار السبعة : بسعر 200 مليون دولار، وتعود ملكيته إلى ستيفن سبيلبرغ، المخرج الأميركي المشهور، ويناسب طاقما من 25 شخصا إضافة إلى 12 ضيفا.

8 – السيدة مورا : بسعر 210 مليون دولار، ويملكه رجل أعمال سعودي.

7 – المرقاب : بسعر 250 مليون دولار ويضم 10 أجنحة.

6- ديلبار : بسعر 263 مليون دولار، ويملكه رجل أعمال روسي.

5 – السعيد : بسعر 300 مليون دولار، ويستوعب 50 ضيفا و154 من أفراد الطاقم.

4 – سوبر يخت : بسعر 323 مليون دولار، وهو يخت يستوعب 70 شخصا، كما أنه يخت استثنائي يضم لمسات لافتة تجعله يحظى بمكانة بين أغلى اليخوت في العالم.

3 – Eclipse أو الكسوف : بسعر 340 مليون دولار، وتعود ملكيته لأحد أغنى أغنياء روسيا، وقد اقتنى هذا اليخت في عام 2010، ويضم مهبطين لطائرات الهليكوبتر، وحمامي سباحة، وعدد قليل من أحواض المياه الساخنة.

2 – دبي : بسعر 400 مليون دولار، ويمكن أن يستوعب 115 ضيفا.

1- يخت شوارع موناكو The Streets of Monaco : بسعر مليار دولار، وهو نموذج يخت لا يزال قيد الإنشاء، ومستوحى من مدينة معروفة في موناكو.

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