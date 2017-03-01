بالفيديو .. قتلى بتحطم طائرة فوق منزلين في كاليفورنيا

قتل 4 أشخاص واعتبر 5 آخرون في عداد المفقودين اول امس الاثنين، من جراء تحطم طائرة فوق منزلين في ولاية #كاليفورنيا الأميركية.

وقال إيان غريغور المتحدث باسم الإدارة الاتحادية للطيران، إن الطائرة وهي من نوع “سيسنا 310 ” تحطمت “في ظروف غير معروفة حتى الآن”.

ووقع الحادث بعيد إقلاع الطائرة من مطار ريفرسايد شرق لوس أنجلوس، وتحطمت الطائرة لدى ارتطامها بمنزلين كان فيهما سكان على بعد كيلومتر واحد من المطار.

وقال مسؤول فرق الإطفائيين في المدينة مايكل مور إن خمسة أشخاص كانوا على الطائرة ، ونجت فتاة كانت في الطائرة، لكنها أصيبت بجروح طفيفة.

وأضاف مور أن أحد الأشخاص من سكان المنزلين في وضع حرج ، ولا تزال السلطات تبحث عن خمسة أشخاص مفقودين. وتعذر على مور تحديد إن كان القتلى الأربعة من ركاب الطائرة أم سكان المنزلين. ( AFP )

عكس السير